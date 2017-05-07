Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера команды в связи с предстоящим уходом .

«Мы уже сделали выбор, но пока не будем обнародовать решение из-за уважения к Луису Энрике», – сказал Местре.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает кандидатуры Хуана Карлоса Унсуэ (ассистент Энрике), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналда Кумана («Эвертон») или Лорана Блана (экс-«ПСЖ»).

Вальверде ждет решения руководства «Барселоны»