Рекордная сухая серия Медведева прервалась на отметке 988 минут
Сухая серия вратаря «Ростова» Никиты Медведева прервалась в матче с «Арсеналом».
Полузащитник тульской команды Илья Максимов забил на 37-й минуте игры. До сегодняшнего дня Медведев не пропускал в 10 турах чемпионата подряд.
Сухая серия вратаря прервалась на отметке 988 минут. Медведев ранее стал рекордсменом чемпионатов России по этому показателю, он превзошел достижение Руслана Нигматуллина. Сухая серия вратаря «Локомотива» в 1999 году достигала 939 минут.
По официальным данным премьер-лиги, Медведев не пропускал на протяжении 1034 минут. Эта статистика учитывает время, которое добавлялось арбитрами к таймам.
Сухая серия вратаря @rostovfc Никиты Медведева прервалась на отметке 1⃣0⃣3⃣4⃣#РФПЛ. 27-й тур. #АрсеналРостов 1:0 37’ Никита Бурмистров pic.twitter.com/Pa71gBNF8L— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 мая 2017 г.
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