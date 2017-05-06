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    Рекордная сухая серия Медведева прервалась на отметке 988 минут

    Теги Ростов Илья Максимов Премьер-лига Россия Арсенал Тула Никита Медведев

    Сухая серия вратаря «Ростова» Никиты Медведева прервалась в матче с «Арсеналом».

    Полузащитник тульской команды Илья Максимов забил на 37-й минуте игры. До сегодняшнего дня Медведев не пропускал в 10 турах чемпионата подряд.

    Сухая серия вратаря прервалась на отметке 988 минут. Медведев ранее стал рекордсменом чемпионатов России по этому показателю, он превзошел достижение Руслана Нигматуллина. Сухая серия вратаря «Локомотива» в 1999 году достигала 939 минут.

    По официальным данным премьер-лиги, Медведев не пропускал на протяжении 1034 минут. Эта статистика учитывает время, которое добавлялось арбитрами к таймам.

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