Погба, Рэшфорд и шесть игроков «Аякса» вошли в команду недели в Лиге Европы

УЕФА представил символическую сборную недели по итогам первых полуфинальных матчей .

Лучшим вратарем признан Серхио Альварес ( ).

В состав линии обороны включены Эрик Байи ( ), Маттейс де Лигт и Кенни Тете (оба – «Аякс»).

Из числа полузащитников отмечены Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Пионе Систо («Сельта»), Хаким Зиеш и Амин Юнес (оба – ).

В состав линии нападения включены Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Каспер Дольберг и Бертран Траоре (оба – «Аякс»).

Иллюстрация: официальный сайт УЕФА