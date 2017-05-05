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    Погба, Рэшфорд и шесть игроков «Аякса» вошли в команду недели в Лиге Европы

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    УЕФА представил символическую сборную недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

    Лучшим вратарем признан Серхио Альварес («Сельта»).

    В состав линии обороны включены Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), Маттейс де Лигт и Кенни Тете (оба – «Аякс»).

    Из числа полузащитников отмечены Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Пионе Систо («Сельта»), Хаким Зиеш и Амин Юнес (оба – «Аякс»).

    В состав линии нападения включены Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Каспер Дольберг и Бертран Траоре (оба – «Аякс»).

    Иллюстрация: официальный сайт УЕФА

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