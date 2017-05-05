Комментатор Геннадий Орлов подверг критике , игроки которого поучаствовали в драке в матче с «Локомотивом» (0:2).

– Вот эта история в кубковом финале между «Локомотивом» и «Уралом»… «Урал» – нервная команда.

Она нервная была, кстати, и в матче с . Зачем Павлюченко полез там на судью с кулаками? Остался бы «Урал» вдесятером, они, может, еще лучше бы сыграли, чем с Павлюченко. А он подвел команду.

Сейчас закончился матч, и он еще после там в раздевалке…

– Матом покрыл Ари.

– Да, нехорошо. В принципе, правильно сказал Юрий Палыч Семин, что сейчас лучше бы закрыть это дело. Но какие-то будут санкции. Дисквалификации они точно получат, причем большие, но на кубковые матчи.

– Что эта за драка-то была, откуда она взялась?

– Это нервы, конечно. Наверняка футболисты хотели победить. Плюс, конечно, у них были большие премиальные. Хотелось войти в Европу.

Мотивация была большая со всех сторон. И моральная, и поддержка болельщиков. Представляете, если б «Урал» выиграл впервые в истории… Там же много болельщиков футбольных, – сказал журналист.

В апрельском матче с «Зенитом» (0:2) нападающий «Урала» был удален за оскорбление судьи Алексея Еськова. Арбитр в той игре показал красные карточки трем футболистам екатеринбургской команды.

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