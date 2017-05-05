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    Геннадий Орлов: «Урал» – нервная команда. Она нервная была и в матче с «Зенитом»

    Теги Локомотив Зенит Роман Павлюченко Юрий Семин Премьер-лига Россия Кубок России судьи Урал Геннадий Орлов Ари Алексей Еськов

    Комментатор Геннадий Орлов подверг критике «Урал», игроки которого поучаствовали в драке в матче с «Локомотивом» (0:2).

    – Вот эта история в кубковом финале между «Локомотивом» и «Уралом»… «Урал» – нервная команда.

    Она нервная была, кстати, и в матче с «Зенитом». Зачем Павлюченко полез там на судью с кулаками? Остался бы «Урал» вдесятером, они, может, еще лучше бы сыграли, чем с Павлюченко. А он подвел команду.

    Сейчас закончился матч, и он еще после там в раздевалке…

    – Матом покрыл Ари.

    – Да, нехорошо. В принципе, правильно сказал Юрий Палыч Семин, что сейчас лучше бы закрыть это дело. Но какие-то будут санкции. Дисквалификации они точно получат, причем большие, но на кубковые матчи.

    – Что эта за драка-то была, откуда она взялась?

    – Это нервы, конечно. Наверняка футболисты хотели победить. Плюс, конечно, у них были большие премиальные. Хотелось войти в Европу.

    Мотивация была большая со всех сторон. И моральная, и поддержка болельщиков. Представляете, если б «Урал» выиграл впервые в истории… Там же много болельщиков футбольных, – сказал журналист.

    В апрельском матче с «Зенитом» (0:2) нападающий «Урала» Роман Павлюченко был удален за оскорбление судьи Алексея Еськова. Арбитр в той игре показал красные карточки трем футболистам екатеринбургской команды.

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