«МЮ» рассматривает Облака как возможную замену Де Хеа
«Манчестер Юнайтед» заинтересован во вратаре «Атлетико» Яне Облаке.
Словенец рассматривается в качестве потенциальной замены голкиперу Давиду Де Хеа, который летом может перейти в «Реал».
Тренер Жозе Моуринью провел переговоры с вратарем «Манчестер Юнайтед». Португалец намерен удержать Де Хеа в команде. Но «Манчестер Юнайтед» ищет альтернативные варианты.
Облак рассматривается в качестве основного кандидата. Вратарь связан с «Атлетико» контрактом, в котором указана сумма отступных. Она равна 100 миллионам евро.
Переговоры между клубами могут быть непростыми. Помимо Облака, «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Атлетико» Хосе Хименесом и нападающим Антуаном Гризманном.
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