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    «МЮ» рассматривает Облака как возможную замену Де Хеа

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн Ян Облак Хосе Хименес

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован во вратаре «Атлетико» Яне Облаке.

    Словенец рассматривается в качестве потенциальной замены голкиперу Давиду Де Хеа, который летом может перейти в «Реал».

    Тренер Жозе Моуринью провел переговоры с вратарем «Манчестер Юнайтед». Португалец намерен удержать Де Хеа в команде. Но «Манчестер Юнайтед» ищет альтернативные варианты.

    Облак рассматривается в качестве основного кандидата. Вратарь связан с «Атлетико» контрактом, в котором указана сумма отступных. Она равна 100 миллионам евро.

    Переговоры между клубами могут быть непростыми. Помимо Облака, «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Атлетико» Хосе Хименесом и нападающим Антуаном Гризманном.

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