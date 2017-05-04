Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о первом матче полуфинала Лиги чемпионов против (0:2).

«Ювентус» доминировал первые 15 минут, потом матч стал более сбалансированным. Мы провели хороший матч. Хочу похвалить своих игроков, это футбол.

С «Ювентусом» сложно играть. Мбаппе не удавалось найти пространство для атаки. Буффон сделал 2 или 3 отличных сэйва, они предрешили исход матча.

Нам будет сложно выйти в следующий раунд, но мы не теряем надежду. Постараемся обыграть «Нанси», чтобы с уверенностью поехать в Турин», – сказал Жардим.