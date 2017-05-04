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    Леонарду Жардим: «Хочу похвалить своих игроков, это футбол»

    Теги Монако Ювентус Лига чемпионов Леонарду Жардим

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2).

    «Ювентус» доминировал первые 15 минут, потом матч стал более сбалансированным. Мы провели хороший матч. Хочу похвалить своих игроков, это футбол.

    С «Ювентусом» сложно играть. Мбаппе не удавалось найти пространство для атаки. Буффон сделал 2 или 3 отличных сэйва, они предрешили исход матча.

    Нам будет сложно выйти в следующий раунд, но мы не теряем надежду. Постараемся обыграть «Нанси», чтобы с уверенностью поехать в Турин», – сказал Жардим.

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