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    Матч за Суперкубок России, скорее всего, пройдет 14 июля на «Локомотиве»

    Теги Спартак Локомотив Сергей Прядкин стадион Локомотив Премьер-лига Россия стадион ЦСКА Суперкубок России

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о выборе места проведения матча за Суперкубок России-2017/18.

    – На проведение Суперкубка претендовали два стадиона – арена ЦСКА и «Локомотив».

    Именно стадион армейцев был основным вариантом, клуб изъявил желание и очень хотел провести матч за Суперкубок.

    В то же время изначально мы приняли решение: в том случае, если «Спартак» станет чемпионом, то, памятуя о непростых взаимоотношениях фан-объединений армейцев и спартаковцев, матч проведем на стадионе «Локомотив» – вне зависимости от исхода борьбы в Кубке России.

    – Какой вариант возможен в том случае, если «Спартак» не станет чемпионом?

    – Тогда вернемся к варианту со стадионом ЦСКА, — сказал Прядкин.

    Игра, в которой встретятся обладатель Кубка России «Локомотив» и чемпион страны, должна состояться 14 июля.

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