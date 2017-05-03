Матч за Суперкубок России, скорее всего, пройдет 14 июля на «Локомотиве»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о выборе места проведения матча за Суперкубок России-2017/18.

– На проведение Суперкубка претендовали два стадиона – арена ЦСКА и «Локомотив».

Именно стадион армейцев был основным вариантом, клуб изъявил желание и очень хотел провести матч за Суперкубок.

В то же время изначально мы приняли решение: в том случае, если «Спартак» станет чемпионом, то, памятуя о непростых взаимоотношениях фан-объединений армейцев и спартаковцев, матч проведем на стадионе «Локомотив» – вне зависимости от исхода борьбы в Кубке России.

– Какой вариант возможен в том случае, если «Спартак» не станет чемпионом?

– Тогда вернемся к варианту со стадионом ЦСКА, — сказал Прядкин.

Игра, в которой встретятся обладатель Кубка России «Локомотив» и чемпион страны, должна состояться 14 июля.