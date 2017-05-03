Рой Кин: «Когда клубы вроде «Ливерпуля» и «МЮ» празднуют попадание в топ-4 – это позор»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о том, что топ-клубы Англии радуются попаданию в четверку по итогам сезона.
«Когда я вижу, что клубы вроде «Ливерпуля» и «МЮ» празднуют попадание в топ-4, меня коробит, на самом деле.
Вы думаете, что «Реал» или «Барселона» отмечали бы четвертое место? Да ладно вам, возьмите себя в руки. Речь идет о завоевании трофеев.
Люди говорят о попадании в топ-4 из-за финансовой составляющей, и это было бы здорово для «Лестера» – попасть в Лигу чемпионов. Но когда команды вроде «МЮ», «Арсенала» или «Челси» празднуют попадание в четверку... Я скажу: позор!» – заявил Кин.
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