Бывший капитан Рой Кин поделился мнением о том, что топ-клубы Англии радуются попаданию в четверку по итогам сезона.

«Когда я вижу, что клубы вроде и «МЮ» празднуют попадание в топ-4, меня коробит, на самом деле.

Вы думаете, что или «Барселона» отмечали бы четвертое место? Да ладно вам, возьмите себя в руки. Речь идет о завоевании трофеев.

Люди говорят о попадании в топ-4 из-за финансовой составляющей, и это было бы здорово для «Лестера» – попасть в Лигу чемпионов. Но когда команды вроде «МЮ», или «Челси» празднуют попадание в четверку... Я скажу: позор!» – заявил Кин.