Средняя посещаемость матчей «Краснодара» после переезда на новый стадион составляет 23 тысячи зрителей

представил данные о посещаемости домашних матчей команды в текущем сезоне.

Средняя посещаемость команды на стадионе «Кубань» в нынешнем сезоне составила 8 641 зрителей. «Быки» провели на этой арене 5 матчей чемпионата России и 3 игры в рамках Лиги Европы.

С открытием нового стадиона посещаемость домашних матчей возросла почти втрое. 10 игр Чемпионата России собрали 220 301 зрителя, что в среднем составляет 22 300 человек на одной игре.

А все 15 домашних игр «Краснодара» (10 в Чемпионате России, 1 в Кубке России, 4 в Лиге Европы УЕФА) с трибун новой арены посмотрели всего 357 482 зрителя, что в среднем дает аудиторию 23 832 болельщика на одной игре.

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