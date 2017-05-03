Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями после победы в финальном матче Кубка России над «Уралом» (2:0).

«Финальный матч, Кубок России, одна игра. Готовились. План тренера полностью выполнили и добились результата. Мы были одной командой и ничего не дали сделать «Уралу». У «Урала» вообще в первом тайме не было моментов. Мы давили, контролировали игру, сразу отбирали мяч. Пусть нам чуть-чуть подфартило, но везет сильнейшим. До этого две игры в чемпионате проиграли, поэтому нам за это боженька дал победу.

Не могу сказать, что мы ставили все на Кубок. Чемпионат — это чемпионат, Кубок — это Кубок. Сегодня хотели выиграть. А «Уралу» отдельный респект. Команды не просто так попадают в финал, они обыграли там «Краснодар», «Рубин»…

Конечно, чувствовал ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Но это футбол, все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие», – сказал Тарасов.

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