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    59% пользователей признали Криштиану Роналду лучшим игроком матча «Реал» – «Атлетико». Вы согласны?

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов Зинедин Зидан мобильные приложения

    На домашнем стадионе в рамках полуфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru выбирают лучшего и худшего игроков матча.

    На данный момент в голосовании лидирует нападающий «Реала» Криштиану Роналду, сделавший хет-трик, за него проголосовали 59% пользователей.

    Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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