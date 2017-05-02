Фанаты «Краснодара» и «Анжи» устроили массовую драку перед матчем

Болельщики «Краснодара» и «Анжи» устроили массовую драку перед началом матча 26-го тура чемпионата России между командами.

Драку пресекли оперативно прибывшие сотрудники полиции. Нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись.

«За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан», – прокомментировали информацию в пресс-службе регионального главка полиции.