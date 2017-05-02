Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Роналду – прирожденный голеадор и эффектный футболист. Загвоздка заключается в том, что есть Месси, который, на мой взгляд, является лучшим игроком в истории.

Это единственная проблема Криштиану. Но он забивает и продолжает ознаменовывать эпоху», – поделился мыслями футболист.