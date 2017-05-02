Хави: «Единственная проблема Роналду – это Месси. Лео – лучший в истории»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался о нападающем «Реала» Криштиану Роналду.
«Роналду – прирожденный голеадор и эффектный футболист. Загвоздка заключается в том, что есть Месси, который, на мой взгляд, является лучшим игроком в истории.
Это единственная проблема Криштиану. Но он забивает и продолжает ознаменовывать эпоху», – поделился мыслями футболист.
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