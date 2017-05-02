Мино Райола, агент нападающего Златана Ибрагимовича, поделился информацией о своем клиенте.

«Златан перенес успешную операцию на колене. Он пройдет полный восстановительный курс. ИБРАГИМОВИЧ НЕ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ, КОТОРАЯ ПРИВЕЛА БЫ К ОКОНЧАНИЮ КАРЬЕРЫ.

Операцию провели доктора Фредди Фу и Фолькер Музаль в Питтсбурге. Златан начал там реабилитацию. Ибрагимович будет оставаться под наблюдением докторов Фу и Музаля на протяжении восстановительного курса.

На это время футболист и медики недоступны для интервью. Обновленная информация будет предоставляться позднее», – заявил агент.

Ранее сообщалось, что нападающий может пропустить 8-9 месяцев.