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    Мино Райола: «Травма Ибрагимовича не приведет к окончанию его карьеры»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Мино Райола

    Мино Райола, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, поделился информацией о своем клиенте.

    «Златан перенес успешную операцию на колене. Он пройдет полный восстановительный курс. ИБРАГИМОВИЧ НЕ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ, КОТОРАЯ ПРИВЕЛА БЫ К ОКОНЧАНИЮ КАРЬЕРЫ.

    Операцию провели доктора Фредди Фу и Фолькер Музаль в Питтсбурге. Златан начал там реабилитацию. Ибрагимович будет оставаться под наблюдением докторов Фу и Музаля на протяжении восстановительного курса.

    На это время футболист и медики недоступны для интервью. Обновленная информация будет предоставляться позднее», – заявил агент.

    Ранее сообщалось, что нападающий может пропустить 8-9 месяцев.

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