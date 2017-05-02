Мино Райола: «Травма Ибрагимовича не приведет к окончанию его карьеры»
Мино Райола, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, поделился информацией о своем клиенте.
«Златан перенес успешную операцию на колене. Он пройдет полный восстановительный курс. ИБРАГИМОВИЧ НЕ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ, КОТОРАЯ ПРИВЕЛА БЫ К ОКОНЧАНИЮ КАРЬЕРЫ.
Операцию провели доктора Фредди Фу и Фолькер Музаль в Питтсбурге. Златан начал там реабилитацию. Ибрагимович будет оставаться под наблюдением докторов Фу и Музаля на протяжении восстановительного курса.
На это время футболист и медики недоступны для интервью. Обновленная информация будет предоставляться позднее», – заявил агент.
Ранее сообщалось, что нападающий может пропустить 8-9 месяцев.
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