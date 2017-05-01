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    Юрий Семин: «Соперники готовились к Кубку России по-своему. «Урал» вообще не играл в Грозном»

    Теги Локомотив Юрий Семин Премьер-лига Россия Кубок России Урал

    Тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями в преддверии финала Кубка России.

    Соперником московской команды будет «Урал».

    «Каждая команда готовилась по-своему. «Урал» в Грозном вообще не играл. Мы тоже меняли кого-то с «Рубином», многим футболистам не полностью дали сыграть. А как такая подготовка повлияет – покажет только сам матч», – сказал Семин.

    Тренер «Локомотива» сейчас делит с Валерием Газзаевым первое место по числу завоеванных Кубков России. Оба выигрывали по четыре раза. Семин дал понять, что не думает о возможности стать рекордсменом.

    «Я даже не знал об этом. А почему не считается кубок, когда я был президентом? На самом деле, важнее не мои индивидуальные завоевания, а клубные. Потому что это титул. Чем больше титулов, тем значимее клуб», – сказал тренер «Локомотива».

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