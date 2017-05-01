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    «МЮ» лидирует в борьбе за Шмейхеля и хочет купить его в случае ухода Де Хеа

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Каспер Шмейхель Давид Де Хеа

    Вратарь Каспер Шмейхель может летом покинуть «Лестер».

    В борьбе за датчанина лидирует «Манчестер Юнайтед». Этот клуб рассматривает Шмейхеля как того, кто сможет заменить голкипера Давида Де Хеа. В испанце заинтересован «Реал». «Манчестер Юнайтед» намерен купить Шмейхеля в случае продажи Де Хеа.

    Датчанин ранее прекратил сотрудничество с Triple S Management. Новым агентом футболиста стал Лука Баскерини, у которого очень хорошие отношения с «Манчестер Юнайтед».

    Во вратаре «Лестера» также заинтересован «Манчестер Сити». Контракт, связывающий футболиста с «лисами», рассчитан до лета 2021 года.

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