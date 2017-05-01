«МЮ» лидирует в борьбе за Шмейхеля и хочет купить его в случае ухода Де Хеа

Вратарь Каспер Шмейхель может летом покинуть «Лестер».

В борьбе за датчанина лидирует . Этот клуб рассматривает Шмейхеля как того, кто сможет заменить голкипера . В испанце заинтересован «Реал». «Манчестер Юнайтед» намерен купить Шмейхеля в случае продажи Де Хеа.

Датчанин ранее прекратил сотрудничество с Triple S Management. Новым агентом футболиста стал Лука Баскерини, у которого очень хорошие отношения с «Манчестер Юнайтед».

Во вратаре «Лестера» также заинтересован . Контракт, связывающий футболиста с «лисами», рассчитан до лета 2021 года.