Полузащитник Жулиано поделился мнением о победе над «Томью» (2:0).

– Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели победить и теперь возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырех оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансы на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно – «Спартак» слишком сильно оторвался вперед. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов.

– Помните эпизод, когда игрок томичей упал в вашей штрафной площадке, а вы и Шатов были рядом. Успели разглядеть, был ли там фол?

– На поле есть рефери – его работа заключается в том, чтобы определять, было нарушение или нет. Случаются ошибки, помарки, да. Не знаю, был ли там пенальти. В одном из следующих эпизодов Жирков исполнил прострел, а соперник схватил меня внутри штрафной площадки, но никто не обсуждает этот момент. В общем, это все игровые моменты, по итогам которых решения принимают только судьи, – сказал .