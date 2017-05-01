«Кубань» опровергла, что «Сочи» может занять ее место в ФНЛ

В пресс-службе назвали недостоверной информацию о том, что место краснодарского клуба в ФНЛ может занять «Сочи».

Ранее сообщалось, что по завершении текущего сезона вместо «Кубани» в может быть заявлен «Сочи», куда перейдут некоторые игроки краснодарского клуба.

«Сочи» после 24 туров занимает 5-е место в зоне «Юг» (второй дивизион). Клуб может занять место в ФНЛ не по спортивному принципу, а в случае отказа одной из команд от участия в турнире.

После 33 туров «Кубань» с 46 очками занимает в ФНЛ 11-е место. Сумма долгов клуба превышает 278 миллионов рублей.

В апреле «Сочи» провел первый матч на реконструированном стадионе «Фишт», где пройдут матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.