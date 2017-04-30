35% пользователей признали Промеса лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак», Васин – худший. Проголосуйте и вы

«Спартак» в гостевом матче обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1 и вплотную приблизился к титула чемпиона России.

Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

На данный момент в голосовании лидирует полузащитник «Спартака» Куинси Промес, за него проголосовали 35% пользователей. Худшим, по мнению болельщиков, является защитник ЦСКА Виктор Васин.

Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD