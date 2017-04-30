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    35% пользователей признали Промеса лучшим игроком матча ЦСКА – «Спартак», Васин – худший. Проголосуйте и вы

    Теги Спартак ЦСКА Виктор Васин Премьер-лига Россия Куинси Промес мобильные приложения

    «Спартак» в гостевом матче обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1 и вплотную приблизился к титула чемпиона России.

    Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

    На данный момент в голосовании лидирует полузащитник «Спартака» Куинси Промесза него проголосовали 35% пользователей. Худшим, по мнению болельщиков, является защитник ЦСКА Виктор Васин.

    Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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