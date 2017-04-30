Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал разгром (5:2) в матче РФПЛ, благодаря которому грозненцы поднялись в таблице на 5-е место.

«Футбольная команда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова порадовала нас своей яркой и зрелищной игрой. Наш клуб сегодня показал потрясающий футбол, очень насыщенный и результативный.

Особенно отличился в ходе игры нападающий Мбенг, который забил в ворота соперников первые два гола. Эффектно поразил ворота «Урала» и вышедший на замену Садаев. Он уверенно пробил в правый нижний угол. Ярко сыграл в штрафной уральцев Лебеденко, который удачно воспользовался ошибкой полузащитника «Урала» Коробова. Финальную точку в игре поставил гол Мохаммади. Значительный вклад в нашу победу внес и Олег Иванов. Он как всегда продемонстрировал мастерскую игру и стал автором двух голевых передач. Вся команда сегодня выступила отлично.

От всей души поздравляю дорогого брата, почетного президента ФК «Терек», главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с этой блестящей победой. Таких хороших результатов нашим футболистам удается достигать благодаря его постоянной поддержке и вниманию. Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадров в свое время дал шанс «Тереку» проявить себя. Сегодня мы наглядно видим, что его усилия были не напрасны.

«Терек» стал одним из ведущих футбольных клубов страны, который имеет огромный потенциал», – написал Даудов в своем инстаграме.

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