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    Президент «Терека»: «Мы стали одним из ведущих клубов страны»

    Теги Премьер-лига Россия Терек Урал Магомед Даудов

    Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал разгром «Урала» (5:2) в матче РФПЛ, благодаря которому грозненцы поднялись в таблице на 5-е место.

    «Футбольная команда «Терек» имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова порадовала нас своей яркой и зрелищной игрой. Наш клуб сегодня показал потрясающий футбол, очень насыщенный и результативный.

    Особенно отличился в ходе игры нападающий Мбенг, который забил в ворота соперников первые два гола. Эффектно поразил ворота «Урала» и вышедший на замену Садаев. Он уверенно пробил в правый нижний угол. Ярко сыграл в штрафной уральцев Лебеденко, который удачно воспользовался ошибкой полузащитника «Урала» Коробова. Финальную точку в игре поставил гол Мохаммади. Значительный вклад в нашу победу внес и Олег Иванов. Он как всегда продемонстрировал мастерскую игру и стал автором двух голевых передач. Вся команда сегодня выступила отлично.

    От всей души поздравляю дорогого брата, почетного президента ФК «Терек», главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с этой блестящей победой. Таких хороших результатов нашим футболистам удается достигать благодаря его постоянной поддержке и вниманию. Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадров в свое время дал шанс «Тереку» проявить себя. Сегодня мы наглядно видим, что его усилия были не напрасны.

    «Терек» стал одним из ведущих футбольных клубов страны, который имеет огромный потенциал», – написал Даудов в своем инстаграме.

    «Терек», вновь обыграв «Урал», стал 2-м в истории РФПЛ клубом, одержавшим 2 крупные волевые победы в одном сезоне

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