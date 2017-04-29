Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, кто из игроков не поехал на выездной матч 26-го тура чемпионата России против «Терека».

«Мы приняли решение поехать в Грозный на игру с «Тереком» неполным составом. Кто больше всего провел игр, тот и не поедет.

Не полетели Роман Павлюченко, Денис Кулаков, Александр Новиков и Доминик Динга. У кого меньше было игровой практики, те и сыграют с «Тереком» сегодня», — сказал Тарханов.

После игры первого круга (победа «Терека» 1:4) команды обвиняли в проведении договорного матча.

Во вторник, 2 мая, «Урал» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн трансляцию матча «Терек» – «Урал» в 19.00 по московскому времени.