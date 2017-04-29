Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Тарханов: «Павлюченко, Кулаков, Новиков и Динга не полетели на игру с «Тереком»

    Теги Роман Павлюченко Премьер-лига Россия Терек Урал Александр Тарханов Денис Кулаков Доминик Динга

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, кто из игроков не поехал на выездной матч 26-го тура чемпионата России против «Терека». 

    «Мы приняли решение поехать в Грозный на игру с «Тереком» неполным составом. Кто больше всего провел игр, тот и не поедет.

    Не полетели Роман Павлюченко, Денис Кулаков, Александр Новиков и Доминик Динга. У кого меньше было игровой практики, те и сыграют с «Тереком» сегодня», — сказал Тарханов.

    После игры первого круга (победа «Терека» 1:4) команды обвиняли в проведении договорного матча.

    Во вторник, 2 мая, «Урал» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка России.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн трансляцию матча «Терек» – «Урал» в 19.00 по московскому времени.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться