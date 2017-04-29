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    Хави: «Почеттино мне не враг. Он мог бы возглавить «Барселону»

    Теги премьер-лига Англия Барселона Хави примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Маурисио Почеттино

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался относительно конфликта в прессе с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    Сперва появилось интервью Хави о том, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в приобретении хавбека лондонского клуба Деле Алли. Почеттино после этих слов в шутку назвал Хави своим врагом. Позже испанец заявил, что не общался с английским таблоидом на эту тему.

    - Чувствую себя неважно. Интервью в The Sun – фейк, и оно стало причиной такой реакции у Почеттино.

    У меня нет врагов по жизни, даже в футболе их нет. Почеттино мне не враг. До этого мы часто сталкивались, когда играли «Барселона» и «Эспаньол».

    Я с большим уважением отношусь к нему. Он очень хорошо работает в «Тоттенхэме». Мне нравится стиль команды, стиль Почеттино.

    - Может ли он стать тренером «Барселоны», несмотря на прошлое в «Эспаньоле»?

    - Почему нет? Я думаю, это не проблема. Многие игроки и тренеры «Эспаньола» оказывались в «Барселоне». И Почеттино может.

    Он один из лучших тренеров в английской премьер-лиге. Он мог бы стать хорошим вариантом, – сказал Хави.

    Хосеп Гвардиола: «Почеттино может не беспокоиться, Деле Алли – потрясающий игрок, но он не нужен «Манчестер Сити»

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