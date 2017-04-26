Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слова экс-хавбека «Барселоны» Хави о том, что Деле Алли интересен .

«У Хави сейчас такой период, что ему нравится болтать. Он в Дохе. Слушайте, он был игроком «Барселоны», он мой враг.

Он пытается разрушить нашу сосредоточенность на победе, потому что ненавидит меня. Он это – игрок, фанаты, ну, вы знаете.

Я очень хорошо знаю Хави. Я много раз играл против него, выступал в качестве тренера «Эспаньола».

Вчера мы встретились с и вспомнили матч в 2009 году, когда Хави обманул судью. Он упал в штрафной площади – там не было пенальти. Но Ибрагимович забил, и они победили.

На видео все выглядело забавно, потому что никто его не трогал, но пресса все твердила – нет, нет, там был пенальти. Ну хорош. Ложь порождает ложь.

Может, он работает на ? Он хочет помочь Гвардиоле и Компани», – сказал Почеттино.

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