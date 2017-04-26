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    Маурисио Почеттино: «Хави – мой враг, он меня ненавидит. Может, он работает на «Ман Сити»?»

    Теги Венсан Компани Тьерри Анри Манчестер Сити Барселона Эспаньол Хави примера Испания судьи Тоттенхэм Хосеп Гвардиола Маурисио Почеттино Деле Алли

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слова экс-хавбека «Барселоны» Хави о том, что Деле Алли интересен «Манчестер Сити».

    «У Хави сейчас такой период, что ему нравится болтать. Он в Дохе. Слушайте, он был игроком «Барселоны», он мой враг.

    Он пытается разрушить нашу сосредоточенность на победе, потому что ненавидит меня. Он это «Барселона» – игрок, фанаты, ну, вы знаете.

    Я очень хорошо знаю Хави. Я много раз играл против него, выступал в качестве тренера «Эспаньола».

    Вчера мы встретились с Тьерри Анри и вспомнили матч в 2009 году, когда Хави обманул судью. Он упал в штрафной площади – там не было пенальти. Но Ибрагимович забил, и они победили.

    На видео все выглядело забавно, потому что никто его не трогал, но пресса все твердила – нет, нет, там был пенальти. Ну хорош. Ложь порождает ложь.

    Может, он работает на «Манчестер Сити»? Он хочет помочь Гвардиоле и Компани», – сказал Почеттино.

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