Маурисио Почеттино: «Хави – мой враг, он меня ненавидит. Может, он работает на «Ман Сити»?»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слова экс-хавбека «Барселоны» Хави о том, что Деле Алли интересен «Манчестер Сити».
«У Хави сейчас такой период, что ему нравится болтать. Он в Дохе. Слушайте, он был игроком «Барселоны», он мой враг.
Он пытается разрушить нашу сосредоточенность на победе, потому что ненавидит меня. Он это «Барселона» – игрок, фанаты, ну, вы знаете.
Я очень хорошо знаю Хави. Я много раз играл против него, выступал в качестве тренера «Эспаньола».
Вчера мы встретились с Тьерри Анри и вспомнили матч в 2009 году, когда Хави обманул судью. Он упал в штрафной площади – там не было пенальти. Но Ибрагимович забил, и они победили.
На видео все выглядело забавно, потому что никто его не трогал, но пресса все твердила – нет, нет, там был пенальти. Ну хорош. Ложь порождает ложь.
Может, он работает на «Манчестер Сити»? Он хочет помочь Гвардиоле и Компани», – сказал Почеттино.
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