Джо Харт заинтересован в переходе в «МЮ»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды в «Торино», не прочь перейти в .

Сообщается, что 30-летний голкипер хотел бы выступать за клуб из Манчестера, где находится его дом с тех пор, как в 2006 году он перебрался в «Сити» из «Шрусбери».

Ранее стало известно, что «МЮ» рассматривает возможность подписания Харта на случай перехода Давида Де Хеа в «Реал».

«Ман Сити» не намерен вновь отпускать Харта в аренду и хочет продать игрока