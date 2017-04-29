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    Джо Харт заинтересован в переходе в «МЮ»

    Теги Торино Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Джо Харт премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды в «Торино», не прочь перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что 30-летний голкипер хотел бы выступать за клуб из Манчестера, где находится его дом с тех пор, как в 2006 году он перебрался в «Сити» из «Шрусбери».

    Ранее стало известно, что «МЮ» рассматривает возможность подписания Харта на случай перехода Давида Де Хеа в «Реал».

    «Ман Сити» не намерен вновь отпускать Харта в аренду и хочет продать игрока

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