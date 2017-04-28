«Бавария» продлила контракт с Тиаго Алькантарой до 2021 года

подписала новый контракт с полузащитником Тиаго Алькантарой.

Соглашение 26-летнего хавбека с мюнхенским клубом заключено до лета 2021 года.

«Тиаго – один из лучших и самых востребованных полузащитников в Европе. Мы в клубе очень рады, что сумели продлить сотрудничество с таким замечательным игроком на длительный срок», – прокомментировал сделку председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Бавария» – моя семья, и в Мюнхене я чувствую себя как дома. Мне здесь все нравится, и в будущем я хочу завоевать еще много трофеев вместе с «Баварией», – заявил игрок.

перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. В нынешнем сезоне он сыграл в 25 матчах чемпионата Германии, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: официальный сайт «Баварии»