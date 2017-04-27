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    «Барселона» осудила оскорбительные высказывания президента «Малаги»

    Теги Барселона примера Испания Малага Абдулла Аль-Тани

    «Барселона» выступила с заявлением по поводу оскорбительных высказываний президента «Малаги» Абдуллы Аль-Тани в адрес клуба.

    «Барселона» выражает свое несогласие и возмущение содержанием твита, опубликованного президентом «Малаги» Абдуллой Аль-Тани, который нарушает принципы честной игры, этики и приверженности букве закона.

    Клуб обратится по этому делу в дисциплинарный комитет Высшего совета по спорту, а также в Королевскую Федерацию футбола Испании и правовой департамент Ла Лиги», – говорится в заявлении каталонского клуба.

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