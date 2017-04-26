Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал своих игроков после поражения от ЦСКА (0:4) в чемпионате России.

– ЦСКА полностью нас переиграл, был злее и сильнее в каждом эпизоде. Компенсировать отсутствие Чорлуки не получилось. Когда проигрываешь 0:1 можно говорить о невезении, но сегодня нам серьезно дали по мозгам.

– Вы заменили Тарасова из-за его ошибок или по другой причине?

– В перерыве можно было менять любого из 11 игроков. Никто не сыграл в свою силу.

– Нет ли желания сыграть с «Рубином» полурезервным составом из-за предстоящего финала Кубка?

– После такого матча еще вопрос, какой состав основной, а какой полурезервный, – заявил Семин.