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    Юрий Семин: «В перерыве можно было менять любого из 11 игроков. Никто не сыграл в свою силу»

    Теги ЦСКА Локомотив Дмитрий Тарасов Юрий Семин Премьер-лига Россия

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал своих игроков после поражения от ЦСКА (0:4) в чемпионате России.

    – ЦСКА полностью нас переиграл, был злее и сильнее в каждом эпизоде. Компенсировать отсутствие Чорлуки не получилось. Когда проигрываешь 0:1 можно говорить о невезении, но сегодня нам серьезно дали по мозгам. 

    – Вы заменили Тарасова из-за его ошибок или по другой причине?

    – В перерыве можно было менять любого из 11 игроков. Никто не сыграл в свою силу. 

    – Нет ли желания сыграть с «Рубином» полурезервным составом из-за предстоящего финала Кубка?

    – После такого матча еще вопрос, какой состав основной, а какой полурезервный, – заявил Семин.

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