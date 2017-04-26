Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о предстоящем матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Закончить чемпионат выше «Сити»? Это ничего не значит. Если ты финишируешь пятым или шестым и будешь выше «Сити», это ничего не значит. Если они финишируют третьими, а мы – четвертыми, это значит, что они будут выше нас, но это означает многое.

Здесь дело не в Гвардиоле, не в «Сити», это дело борьбы за конкретные цели. Мы постараемся сыграть в футбол уровня Лиги чемпионов. Две двери по-прежнему открыты.

Будущее Ибрагимовича – это операция, длительный период восстановления, но будущее находится в его руках. Он очень сильный парень, очень сильный психологически. Он написал в социальных сетях, что остановится, когда захочет, а не тогда, когда люди подумают, что он должен закончить.

Это заставляет меня думать, что он не собирается сдаваться, он будет сражаться. Это Златан, которого я знаю. Он сражался всю жизнь. Я сказал ему: «Ты сражался с тех пор, как родился. Не вижу причин не сражаться сейчас», – сказал Моуринью.