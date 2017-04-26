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    Жозе Моуринью: «Если мы закончим чемпионат выше «Ман Сити», это ничего не означает. Но если они финишируют выше нас, это будет означать многое»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о предстоящем матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

    «Закончить чемпионат выше «Сити»? Это ничего не значит. Если ты финишируешь пятым или шестым и будешь выше «Сити», это ничего не значит. Если они финишируют третьими, а мы – четвертыми, это значит, что они будут выше нас, но это означает многое.

    Здесь дело не в Гвардиоле, не в «Сити», это дело борьбы за конкретные цели. Мы постараемся сыграть в футбол уровня Лиги чемпионов. Две двери по-прежнему открыты.

    Будущее Ибрагимовича – это операция, длительный период восстановления, но будущее находится в его руках. Он очень сильный парень, очень сильный психологически. Он написал в социальных сетях, что остановится, когда захочет, а не тогда, когда люди подумают, что он должен закончить.

    Это заставляет меня думать, что он не собирается сдаваться, он будет сражаться. Это Златан, которого я знаю. Он сражался всю жизнь. Я сказал ему: «Ты сражался с тех пор, как родился. Не вижу причин не сражаться сейчас», – сказал Моуринью.

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