«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Погба пропустит матч
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью. Француз пропустит игру из-за травмы, подробности который не оглашаются.
Однако в строй вернулись Антонио Валенсия и Андер Эррера. Оба будут готовы выйти на поле в предстоящем матче.
Подробную статистику выступлений 24-летнего Погба вы можете посмотреть здесь.
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