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    «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Погба пропустит матч

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Антонио Валенсия Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Поль Погба Андер Эррера

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

    Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью. Француз пропустит игру из-за травмы, подробности который не оглашаются.

    Однако в строй вернулись Антонио Валенсия и Андер Эррера. Оба будут готовы выйти на поле в предстоящем матче.

    Подробную статистику выступлений 24-летнего Погба вы можете посмотреть здесь.

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