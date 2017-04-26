Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед матчем 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Участие в игре Давида Сильвы под большим вопросом. Не знаю, сможет ли он сыграть после того, что случилось на первых минутах полуфинала Кубка Англии.

Габриэл Жезус готов, но он не играл три месяца, его физические кондиции не оптимальные. Агуэро чувствует себя лучше, сегодня он выйдет на тренировку, а завтра посмотрим на его состояние.

Безусловно, Ибрагимович – отличный игрок, но у них есть и другие нападающие. Лингард, Рэшфорд и Янг могут проходить сквозь оборону.

Игра будет невероятно тяжелой. «Ман Юнайтед» уже играл без Ибры, но они играют именно так, как хочет Моуринью. Мы же постараемся играть так, как мы хотим.

Я тренирую девять лет, и это мой первый год без трофея. Когда-то это должно было произойти. Если у меня будет продолжительная карьера, это повторится в будущем снова, но в Европе есть много больших команд, которые также не выигрывают трофеи.

У нас осталось шесть игр и из них четыре дома, так что наша судьба квалификации в Лигу чемпионов зависит от домашних игр и завтрашнего матча», – заявил Гвардиола.