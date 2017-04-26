Главный тренер «Барселоны» перед матчем 34-го тура примеры против «Осасуны» высказался о борьбе за чемпионство.

«Я бы хотел, чтобы у «Барселоны» было такое же расписание, как у «Реала». Это значило бы, что мы все еще выступаем в Лиге чемпионов.

Очевидно, что у всех остались трудные матчи. Ближайшие игры представляют большую опасность. У нас в этом сезоне были проблемы с командами из нижней части таблицы, поэтому игра против «Осасуны» будет непростой.

Я не думаю, что «Реал» является фаворитом в чемпионате. Они сыграли на один матч меньше, тяжело будет и нам, и им, но возможны сюрпризы.

Конечно, победа в оказала серьезное психологическое влияние, и для нас это стало позитивным импульсом, давшим мотивацию на остаток сезона. Нам нужно стабильно выступать до конца чемпионата.

Празднование гола Месси? Никто не сможет объяснить это лучше, чем сам Лионель. Но на мой взгляд, все выглядело корректно.

Я фокусируюсь на позитиве. Мне довелось тренировать Месси на протяжении трех лет. Я наслаждался его игрой и видел невероятные вещи бесконечное количество раз», – сказал Энрике.

Просто. Невероятное. Класико