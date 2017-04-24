Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о победе над (3:2).

«Месси – лучший игрок в истории. Он всегда невероятно играет в решающие моменты. Я смотрю много футбола, и это большая честь для всех кулес (фанатов «Барселоны» – прим. Sports.ru), что он один из нас.

Это был матч между двумя потрясающими командами, которые отдали все ради победы. Если честно, любая команда сегодня могла выиграть. Тот факт, что мы забили третий гол на 92-й минуте, придаст нам отличный психологический импульс. Это великолепный день для всех каталонцев, день Святого Георгия.

Мы хорошо защищались в течение всего матча и были готовы к ничьей в концовке, возможно, с нашей стороны это была бы упущенная возможность», – сказал Энрике.

Лучшие моменты класико

Месси – великий