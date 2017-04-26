Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан иронично отозвался о чемпионской гонке в примере после поражения от «Барселоны» (2:3).

«Каждый может говорить то, что захочет. Мы же сосредоточены только на завтрашней игре с «Депортиво» и трех очках. Сейчас можно сказать, что «Барселона» выиграет примеру, а «Реал» ничего не стоит. Но я знаю, что это не так.

Я лишь прошу своих игроков, чтобы мы не изменяли тому, что делали до сих пор. Будем продолжать двигаться вперед. Я не чувствую какого-то особенного давления, мы просто должны выложиться по максимуму в каждой игре. Наша судьба находится в наших руках и не зависит от кого-либо еще.

Знаете, я 17 лет в Мадриде и 25 лет в футболе. Я знаю, как здесь относятся к поражениям, это не меняется. У нас есть еще 6 матчей и, возможно, три в Лиге чемпионов. Будем стараться сделать все возможное в них. Мы должны терпеть критику, принимать ее, она должна давать нам больше мотивации», – сказал Зидан.