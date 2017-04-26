Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Можно сказать, что «Барселона» выиграет примеру, а «Реал» ничего не стоит. Но я знаю, что это не так»

    Теги Барселона Реал Мадрид Депортиво примера Испания Лига чемпионов Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан иронично отозвался о чемпионской гонке в примере после поражения от «Барселоны» (2:3). 

    «Каждый может говорить то, что захочет. Мы же сосредоточены только на завтрашней игре с «Депортиво» и трех очках. Сейчас можно сказать, что «Барселона» выиграет примеру, а «Реал» ничего не стоит. Но я знаю, что это не так.

    Я лишь прошу своих игроков, чтобы мы не изменяли тому, что делали до сих пор. Будем продолжать двигаться вперед. Я не чувствую какого-то особенного давления, мы просто должны выложиться по максимуму в каждой игре. Наша судьба находится в наших руках и не зависит от кого-либо еще.

    Знаете, я 17 лет в Мадриде и 25 лет в футболе. Я знаю, как здесь относятся к поражениям, это не меняется. У нас есть еще 6 матчей и, возможно, три в Лиге чемпионов. Будем стараться сделать все возможное в них. Мы должны терпеть критику, принимать ее, она должна давать нам больше мотивации», – сказал Зидан. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться