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    «Ростов» не пропускает в 9 матчах РФПЛ подряд

    Теги Ростов Премьер-лига Россия Уфа Дмитрий Полоз

    «Ростов» в матче 25-го тура победил конкурента в борьбе за попадание в Лигу Европы – «Уфу» (1:0).

    Таким образом, ростовчане не пропускают в девяти подряд играх РФПЛ.

    В последний раз «Ростов» пропускал 30 ноября 2016 года, уступив «Уралу» (0:1). После этого команда одержала три победы и 6 раз сыграла вничью со счетом 0:0.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ростов – Уфа 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 апреля, 19.30, «Олимп-2»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 23 Полоз.
    РостовМедведев, Навас, Симич, Терентьев, Мевля (Могилевец, 27), Нобоа, Байрамян, Гацкан, Ерохин, Полоз (Препелицэ, 76), Азмун (Девич, 66).
    УфаБеленов, Сухов, Карп, Аликин, Никитин, Засеев (Сысуев, 84), Стоцкий, Безденежных (Обляков, 70), Пауревич, Йокич, Фатаи (Игбоун, 38).
    Предупреждения:
    Безденежных (21), Карп (28), Никитин (53).

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