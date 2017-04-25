«Ростов» не пропускает в 9 матчах РФПЛ подряд
«Ростов» в матче 25-го тура победил конкурента в борьбе за попадание в Лигу Европы – «Уфу» (1:0).
Таким образом, ростовчане не пропускают в девяти подряд играх РФПЛ.
В последний раз «Ростов» пропускал 30 ноября 2016 года, уступив «Уралу» (0:1). После этого команда одержала три победы и 6 раз сыграла вничью со счетом 0:0.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.30, «Олимп-2»
- Гол:
- 1:0 – 23 Полоз.
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Ростов –
Медведев, Навас, Симич, Терентьев, Мевля (Могилевец, 27), Нобоа, Байрамян, Гацкан, Ерохин, Полоз (Препелицэ, 76), Азмун (Девич, 66).
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Уфа –
Беленов, Сухов, Карп, Аликин, Никитин, Засеев (Сысуев, 84), Стоцкий, Безденежных (Обляков, 70), Пауревич, Йокич, Фатаи (Игбоун, 38).
- Предупреждения:
- Безденежных (21), Карп (28), Никитин (53).
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