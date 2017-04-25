«Ростов» не пропускает в 9 матчах РФПЛ подряд

в матче 25-го тура победил конкурента в борьбе за попадание в Лигу Европы – «Уфу» (1:0).

Таким образом, ростовчане не пропускают в девяти подряд играх РФПЛ.

В последний раз пропускал 30 ноября 2016 года, уступив «Уралу» (0:1). После этого команда одержала три победы и 6 раз сыграла вничью со счетом 0:0.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ