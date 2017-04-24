Президент РФС Виталий Мутко заявил, что рефери Сергей Карасев может обслужить и игру ЦСКА – «Локомотив», и матч ЦСКА – .

«Может ли Карасев работать два тура подряд? А почему нет? Футболисты же играют через два дня на третий. Круг судей ближе к концу чемпионата будет сужаться, потому что борьба обостряется, все матчи очень ответственные.

Был бы у нас выбор, мы бы давно эту тему закрыли. Но у нас не так много арбитров ФИФА. А если арбитр ФИФА судит так, как было в Санкт-Петербурге, то куда мы двигаться будем?» – сказал функционер, отвечая на вопрос о том, может ли судья работать в двух московских дерби подряд.

«Впереди решающие матчи и нужно ответственно подходить к выбору арбитров на последние туры. Причем не только на игры команд, борющихся за чемпионство, но и тех, кто борется за выживание. Нужно, чтобы не было разговоров, что арбитры влияют на расстановку сил. Мы будем давать судьям возможность отдохнуть, как дали сейчас Еськову. Нельзя, чтобы было психологическое давление», – добавил Мутко.

Карасев был назначен на матч – «Локомотив» вместо Алексея Еськова, который в субботу в игре «Зенит» – «Урал» (2:0) удалил трех футболистов екатеринбургской команды.