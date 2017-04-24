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    Андрей Будогосский: «По каким причинам заменен Еськов? Никаких причин – мы так посчитали»

    Теги ЦСКА Локомотив Премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Андрей Будогосский Алексей Еськов

    Андрей Будогосский, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС, прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасева на игру ЦСКА – «Локомотив».

    Карасев заменил Алексея Еськова, который в субботу в матче «Зенит» – «Урал» (2:0) удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

    «Право менять судей – это прерогатива департамента. И мы решаем, когда кого заменить или оставить. По каким причинам был заменен Еськов? Никаких причин – мы так посчитали», – сказал Будогосский.

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