Андрей Будогосский, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС, прокомментировал назначение арбитра Сергея Карасева на игру ЦСКА – «Локомотив».

Карасев заменил Алексея Еськова, который в субботу в матче «Зенит» – «Урал» (2:0) удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

«Право менять судей – это прерогатива департамента. И мы решаем, когда кого заменить или оставить. По каким причинам был заменен Еськов? Никаких причин – мы так посчитали», – сказал Будогосский.

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