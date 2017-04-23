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    Месси стал лучшим бомбардиром класико в рамках примеры

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Альфредо Ди Стефано

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет в матче с «Реалом» (1:1, первый тайм).

    Аргентинец забил свой 15-й гол в класико в рамках чемпионата Испании, обошел Альфредо Ди Стефано (14 голов) и стал рекордсменом по этому показателю.

    Всего на счету Месси 22 гола в матчах с «Реалом» во всех турнирах, по этому показателю он единоличный лидер.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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