Месси стал лучшим бомбардиром класико в рамках примеры
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет в матче с «Реалом» (1:1, первый тайм).
Аргентинец забил свой 15-й гол в класико в рамках чемпионата Испании, обошел Альфредо Ди Стефано (14 голов) и стал рекордсменом по этому показателю.
Всего на счету Месси 22 гола в матчах с «Реалом» во всех турнирах, по этому показателю он единоличный лидер.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.