Месси стал лучшим бомбардиром класико в рамках примеры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет в матче с (1:1, первый тайм).

Аргентинец забил свой 15-й гол в класико в рамках чемпионата Испании, обошел (14 голов) и стал рекордсменом по этому показателю.

Всего на счету Месси 22 гола в матчах с во всех турнирах, по этому показателю он единоличный лидер.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.