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    Гол Санчеса в дополнительное время вывел «Арсенал» в финал Кубка Англии в рекордный 20-й раз

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Кубок Англии Арсенал

    В полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» (1:2) в дополнительное время.

    Лондонцы вышли в финал Кубка Англии в 20-й раз в истории, побив рекорд «Манчестер Юнайтед» (19 побед). На счету «Арсенала» 12 побед в Кубке Англии, по этому показателю «канониры» делят рекорд с «МЮ».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Арсенал – Манчестер Сити 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    23 апреля, 17.00, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 62 Агуэро, 1:1 – 71 Монреаль, 2:1 – 101 Санчес.
    АрсеналЧех, Косьельни, Холдинг, Монреаль, Габриэл, Джака, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Рэмзи, Санчес, Жиру (Уэлбек, 83).
    Манчестер СитиБраво, Отаменди, Компани, Клиши, Навас, Туре, Фернандиньо (Фернандо, 99), Сильва (Стерлинг, 23; Ихеаначо, 105), де Брюйне, Сане, Агуэро (Делф, 99).
    Предупреждения:
    Санчес (25), Фернандиньо (69), де Брюйне (89), Сане (102), Делф (105), Джака (105), Отаменди (115).

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