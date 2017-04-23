Гол Санчеса в дополнительное время вывел «Арсенал» в финал Кубка Англии в рекордный 20-й раз
В полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» (1:2) в дополнительное время.
Лондонцы вышли в финал Кубка Англии в 20-й раз в истории, побив рекорд «Манчестер Юнайтед» (19 побед). На счету «Арсенала» 12 побед в Кубке Англии, по этому показателю «канониры» делят рекорд с «МЮ».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 23 апреля, 17.00, «Уэмбли»
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Арсенал –
Чех, Косьельни, Холдинг, Монреаль, Габриэл, Джака, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Рэмзи, Санчес, Жиру (Уэлбек, 83).
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Манчестер Сити –
Браво, Отаменди, Компани, Клиши, Навас, Туре, Фернандиньо (Фернандо, 99), Сильва (Стерлинг, 23; Ихеаначо, 105), де Брюйне, Сане, Агуэро (Делф, 99).
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