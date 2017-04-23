Гол Санчеса в дополнительное время вывел «Арсенал» в финал Кубка Англии в рекордный 20-й раз

В полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» уступил «Арсеналу» (1:2) в дополнительное время.

Лондонцы вышли в финал Кубка Англии в 20-й раз в истории, побив рекорд (19 побед). На счету «Арсенала» 12 побед в Кубке Англии, по этому показателю «канониры» делят рекорд с «МЮ».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.