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    «Барселона» объявила, что Неймар не сыграет с «Реалом»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания дисквалификации Неймар

    Нападающий «Барселоны» Неймар не сыграет в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Реала».

    Каталонский клуб подтвердил, что бразилец, отбывающий дисквалификацию, не поедет с командой в Мадрид.

    Ранее стало известно, что «Барселона» подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Испании (TAD) после дедлайна, чтобы Неймар смог принять участие в матче, поскольку рассмотрение апелляции автоматически отсрочивает вступление дисквалификации в силу.

    Однако в сегодняшнем заявлении сине-гранатовых сказано, что в связи с тем, что «TAD за 12 часов до игры так и не вынес окончательного решения по этому делу, клуб решил сосредоточиться на спортивных вопросах».

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