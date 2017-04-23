«Барселона» объявила, что Неймар не сыграет с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» не сыграет в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Реала».

Каталонский клуб подтвердил, что бразилец, отбывающий дисквалификацию, не поедет с командой в Мадрид.

Ранее стало известно, что «Барселона» подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Испании (TAD) после дедлайна, чтобы Неймар смог принять участие в матче, поскольку рассмотрение апелляции автоматически отсрочивает вступление дисквалификации в силу.

Однако в сегодняшнем заявлении сине-гранатовых сказано, что в связи с тем, что «TAD за 12 часов до игры так и не вынес окончательного решения по этому делу, клуб решил сосредоточиться на спортивных вопросах».