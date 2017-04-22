Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился мнением о поражении от (0:2) в матче 24-го тура премьер-лиги.

– Было видно, что «Зенит» подсел. Кто мог забить, так это мы. Судья это сразу почувствовал и сделал свое дело. Потом нам было уже тяжело в меньшинстве.

– Вы думаете, что это чисто судейское решение?

– Надо посмотреть, но есть большие вопросы. Было видно, что по темпу игры «Зенит» исчерпал себя. Если бы не удаления – мы бы точно не проиграли, а может и победили бы. Бикфалви сыграл в мяч, потом не знаю, попал он в ногу или нет. Даже если и попал – он первый был на мяче.

– Как вам арена и поле?

– Стадион очень красивый, все на высшем уровне, но поле было вязким. Оно вроде ровное, но грунт едет. На 20-й минуте казалось, что уже второй тайм играем.

– Думаете о матче со «Спартаком»?

– Да, тем более кем играть. Три удаления... Думаю, изловчимся, найдем людей, заткнем дыры. Будем пытаться брать очки, – сказал игрок.