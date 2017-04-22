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    Владимир Ильин: «Судья почувствовал, что «Зенит» подсел, и сделал свое дело»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Владимир Ильин

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура премьер-лиги.

    – Было видно, что «Зенит» подсел. Кто мог забить, так это мы. Судья это сразу почувствовал и сделал свое дело. Потом нам было уже тяжело в меньшинстве.

    – Вы думаете, что это чисто судейское решение?

    – Надо посмотреть, но есть большие вопросы. Было видно, что по темпу игры «Зенит» исчерпал себя. Если бы не удаления – мы бы точно не проиграли, а может и победили бы. Бикфалви сыграл в мяч, потом не знаю, попал он в ногу или нет. Даже если и попал – он первый был на мяче.

    – Как вам арена и поле?

    – Стадион очень красивый, все на высшем уровне, но поле было вязким. Оно вроде ровное, но грунт едет. На 20-й минуте казалось, что уже второй тайм играем.

    – Думаете о матче со «Спартаком»?

    – Да, тем более кем играть. Три удаления... Думаю, изловчимся, найдем людей, заткнем дыры. Будем пытаться брать очки, – сказал игрок.

    Опрос

    Судьи помогли «Зениту» победить?

    42167 голосов 84
    • Да, просто убийство
      85%
    • Нет, нормальное судейство
      15%

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