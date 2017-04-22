Вратарь «Ростова» Медведев превзошел Акинфеева, доведя сухую серию до 772 минут

Вратарь Никита Медведев отыграл на ноль в матче со «Спартаком» (3:0).

Голкипер не пропускает в чемпионате с 30 ноября. В тот день состоялся матч с «Уралом» (0:1), в котором Медведев пропустил на 38-й минуте.

После встречи с «Уралом» вратарь отыграл на ноль 8 матчей чемпионата подряд. Сухая серия составляет 772 минуты.

Медведев побил рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева по продолжительности сухой серии в рамках текущего чемпионата. Прежний рекорд был равен 764 минутам.

Абсолютный рекорд чемпионатов России продолжает удерживать бывший вратарь «Локомотива» . Его сухая серия достигала 939 минут.