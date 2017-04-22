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    Вратарь «Ростова» Медведев превзошел Акинфеева, доведя сухую серию до 772 минут

    Теги ЦСКА Ростов Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Никита Медведев

    Вратарь «Ростова» Никита Медведев отыграл на ноль в матче со «Спартаком» (3:0).

    Голкипер не пропускает в чемпионате с 30 ноября. В тот день состоялся матч с «Уралом» (0:1), в котором Медведев пропустил на 38-й минуте.

    После встречи с «Уралом» вратарь отыграл на ноль 8 матчей чемпионата подряд. Сухая серия составляет 772 минуты.

    Медведев побил рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева по продолжительности сухой серии в рамках текущего чемпионата. Прежний рекорд был равен 764 минутам.

    Абсолютный рекорд чемпионатов России продолжает удерживать бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин. Его сухая серия достигала 939 минут.

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