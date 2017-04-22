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    Александр Тарханов: «Судья сделал все, чтобы «Зенит» выиграл. Наверное, поймал кайф от красных карточек»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Александр Тарханов Алексей Еськов

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов остался крайне недоволен судейством в матче против «Зенита» (0:2).

    Арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургского клуба – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

    – Хотели увести команду?

    – Это нельзя, дадут дисквалификацию. Команда хорошо играла, но судья вмешался в игру. Даже в первом тайме Емельянов сыграл в матч. Биквалфи чисто мяч выбил. Все футболисты падают, нельзя за такое давать красные карточки.

    Три удаления – не убийство, но [судья] все делал, чтобы Зенит выиграл. Всемером сложно играть. Нельзя так судить. Я понимаю, что новый стадион великолепный, но так судить нельзя. Мы напишем в протоколе, что не согласны с Биквалфи. Про Павлюченко – пока не в курсе. Наверное, судья поймал кайф от красных карточек (смеется).

    - Сложно играть с таким Зенитом?

    – Да нет, мы достаточно хорошо играли. Во втором тайме должны были забить, хорошо выходили в атаку. Считаю, сегодня была одна из лучших наших игр, – передает слова Тарханова корреспондент Sports.ru Роман Мун.

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