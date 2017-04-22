Главный тренер «Урала» Александр Тарханов остался крайне недоволен судейством в матче против (0:2).

Арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбургского клуба – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

– Хотели увести команду?

– Это нельзя, дадут дисквалификацию. Команда хорошо играла, но судья вмешался в игру. Даже в первом тайме Емельянов сыграл в матч. Биквалфи чисто мяч выбил. Все футболисты падают, нельзя за такое давать красные карточки.

Три удаления – не убийство, но [судья] все делал, чтобы выиграл. Всемером сложно играть. Нельзя так судить. Я понимаю, что новый стадион великолепный, но так судить нельзя. Мы напишем в протоколе, что не согласны с Биквалфи. Про Павлюченко – пока не в курсе. Наверное, судья поймал кайф от красных карточек (смеется).

- Сложно играть с таким Зенитом?

– Да нет, мы достаточно хорошо играли. Во втором тайме должны были забить, хорошо выходили в атаку. Считаю, сегодня была одна из лучших наших игр, – передает слова Тарханова корреспондент Sports.ru Роман Мун.