В Колумбии диктор объявил минуту молчания в память об игроке «Сантоса», находившемся на поле

Диктор стадиона «Санта-Фе» в Колумбии перед матчем 3-го тура Кубка Либертадорес с «Сантосом» (0:0) ошибся при объявлении минуты молчания.

Болельщикам в Боготе предложили почтить память нападающего Рикардо Оливейры. 36-летний форвард в этот момент находился на поле. Никто не заметил ошибки.

Диктор перепутал Оливейру с бывшим футболистом Алешандре де Карвальо Канеко, который скончался несколько дней назад.

«Если честно, я даже не заметил», – заявил после игры .