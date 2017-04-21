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    В Колумбии диктор объявил минуту молчания в память об игроке «Сантоса», находившемся на поле

    Теги Рикардо Оливейра Сантос происшествия видео Кубок Либертадорес Санта-Фе

    Диктор стадиона «Санта-Фе» в Колумбии перед матчем 3-го тура Кубка Либертадорес с «Сантосом» (0:0) ошибся при объявлении минуты молчания.

    Болельщикам в Боготе предложили почтить память нападающего Рикардо Оливейры. 36-летний форвард в этот момент находился на поле. Никто не заметил ошибки.

    Диктор перепутал Оливейру с бывшим футболистом «Сантоса» Алешандре де Карвальо Канеко, который скончался несколько дней назад.

    «Если честно, я даже не заметил», – заявил после игры Рикардо Оливейра.

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