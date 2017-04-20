Команды студенческой лиги из Грозного и Екатеринбурга получили штрафы и техническое поражение за драку игроков

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решении КДК НСФЛ по инциденту с дракой в матче студенческой лиги между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

«КДК присудил техническое поражение со счетом 0:3 обеим командам.

Также ЧГУ оштрафован на 30 тысяч рублей, УрФУ – на 9 тысяч рублей», – сказал Мейтин.

Ранее сообщалось, что КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 футболистов за участие УрФУ и ЧГУ за участие в драке.

Игроки команды ЧГУ из Грозного избили футболистов УрФУ во время матча студенческой лиги