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    Команды студенческой лиги из Грозного и Екатеринбурга получили штрафы и техническое поражение за драку игроков

    Теги происшествия Александр Мейтин любительский футбол

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решении КДК НСФЛ по инциденту с дракой в матче студенческой лиги между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

    «КДК присудил техническое поражение со счетом 0:3 обеим командам.

    Также ЧГУ оштрафован на 30 тысяч рублей, УрФУ – на 9 тысяч рублей», – сказал Мейтин.

    Ранее сообщалось, что КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 футболистов за участие УрФУ и ЧГУ за участие в драке.

    Игроки команды ЧГУ из Грозного избили футболистов УрФУ во время матча студенческой лиги

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