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    Матюиди готов покинуть «ПСЖ», Райола может предложить его «Манчестер Юнайтед»

    Теги ПСЖ Блез Матюиди Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Унаи Эмери Мино Райола

    Полузащитник Блез Матюиди готов покинуть «ПСЖ» летом.

    Отношения между футболистом и руководством французского клуба ухудшились в нынешнем сезоне. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2018 года. «ПСЖ» осенью предлагал продлить соглашение еще на два сезона. Но клуб подразумевал, что зарплата футболиста уменьшится почти в два раза. Это предложение сильно разочаровало полузащитника.

    Матюиди воспринял такой подход как признак недоверия, сделав вывод, что «ПСЖ» не рассчитывает на него в будущем. Футболист попросил пересмотреть предложение о продлении контракта.

    1 апреля полузащитник начал финальный матч Кубка лиги с «Монако» (4:1) на скамейке запасных. Тренер Унаи Эмери предпочел включить в стартовый состав хавбека Адриена Рабьо. Матюиди вышел только на 81-й минуте, заменив полузащитника Марко Верратти. После этого Блез стал всерьез рассматривать возможность покинуть «ПСЖ» летом.

    Интересы полузащитника представляет агент Мино Райола. Он готов подыскать варианты продолжения карьеры в Испании и Англии. Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен летом перестроить полузащиту. За английскую команду сейчас играет ряд клиентов Райолы. «ПСЖ» может запросить за Матюиди 10-15 миллионов евро.

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