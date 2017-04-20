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    «Реал» отклонил предложение «Ливерпуля» о покупке Асенсио за 50 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Марко Асенсио

    «Ливерпуль» сделал предложение «Реалу» о покупке полузащитника Марко Асенсио.

    Мерсисайдцы предложили за 21-летнего футболиста 50 млн евро. Однако «Реал» не принял это предложение. Сам Асенсио также хочет продолжить выступление за испанский гранд.

    Сообщается, что в следующем сезоне тренер мадридцев Зинедин Зидан планирует предоставить Асенсио ключевую роль в команде.

    В этом сезоне в чемпионате Испании Асенсио принял участие в 17 играх, выйдя на поле в основном составе в 9 из них. Он стал автором 3 голов и 2 результативных передач.

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