«Реал» отклонил предложение «Ливерпуля» о покупке Асенсио за 50 млн евро

«Ливерпуль» сделал предложение «Реалу» о покупке полузащитника Марко Асенсио.

Мерсисайдцы предложили за 21-летнего футболиста 50 млн евро. Однако «Реал» не принял это предложение. Сам Асенсио также хочет продолжить выступление за испанский гранд.

Сообщается, что в следующем сезоне тренер мадридцев Зинедин Зидан планирует предоставить Асенсио ключевую роль в команде.

В этом сезоне в чемпионате Испании Асенсио принял участие в 17 играх, выйдя на поле в основном составе в 9 из них. Он стал автором 3 голов и 2 результативных передач.