В Голландии введут систему видеоарбитров на все матчи чемпионата с сезона-2018/19

Руководитель коллегии видеоарбитров Федерации футбола Голландии Майк ван дер Руст сообщил, что с сезона-2018/19 система повторов будет применяться на всех матчах чемпионата страны.

дала добро на использование системы по всему миру. Это значит, до 2018 года будут проводиться тесты. До тех пор ничего не изменится, но тестов будет очень много.

В следующем сезоне мы в Голландии будем задействовать систему на матчах Кубка. А с сезона-2018/19 – на всех матчах чемпионата.

На международном уровне видеоарбитры будут использоваться на юношеском чемпионате мира и Кубке конфедераций. После этого ФИФА и ИФАБ оценят работу системы», – рассказал ван дер Руст.