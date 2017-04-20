Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после работы в качестве комментатора матча 1/4 финала Лиги чемпионов – «Ювентус» (0:0, 0:3 по сумме двух матчей).

«Действительно, это стоило мне очень больших сил. Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом», – сказал Слуцкий после игры.

«С дебютом, Леонид Викторович». Что понравилось в Слуцком в роли комментатора