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    Лукаку хочет вернуться в «Челси»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку летом твердо намерен сменить клуб.

    По информации The Telegraph, бельгиец хочет вернуться в «Челси». При этом у «Эвертона» не самые лучшие отношения с «Челси» из-за сорвавшегося трансфера защитника Джона Стоунза, поэтому мерсисайдцы предпочли бы продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед».

    В то же время в «Эвертоне» сомневаются в том, что тренер «МЮ» Жозе Моуринью нуждается в Лукаку, поскольку он хотел бы приобрести Антуана Гризманна.

    Ливерпульский клуб надеется удержать Лукаку и требует за него 100 миллионов фунтов, но если игрок подаст трансферный запрос, «Эвертон» будет вынужден отпустить его в «Челси».

    Как сообщает издание, боссы «Эвертона» были шокированы отказом Лукаку продлить контракт, срок которого истекает летом 2019 года. Все условия новой 5-летней сделки были согласованы, форвард отказался от продления соглашения за день до официального подписания.

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