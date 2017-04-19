Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы не показали отличную игру, но мы действовали как мужчины на поле. Стоит только посмотреть, как развивалась игра. Чрезвычайно сложно победить, когда вы играете вдесятером против 14 человек.

Второй гол «Реала» был не по правилам, и судья все видел. Это убило нас. Мы были в отличной форме, когда отыгрались и на поле все еще было 11 игроков. Но тогда арбитры взяли все в свои руки. Видаль, возможно, заслуживал удаления раньше, но точно не в ситуации, в которой он получил вторую желтую карточку», – сказал Мюллер.